Niksar’da 930 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Azerbaycan uyruklu yolcunun valizinde yaptığı...

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Azerbaycan uyruklu yolcunun valizinde yaptığı aramada 930 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari çalışma neticesinde; Niksar ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan Köklüce mevkinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada, araçta yolcu olarak bulunan Azerbaycan uyruklu E.A isimli yolcunun valizlerinden 930 paket kaçak sigara çıktı. Valizden çıkan sigaralara el konulurken söz konusu şahsa 13 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.