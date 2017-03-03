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Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması

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Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması
Tokat'ın Niksar ilçesinde İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Nidâ Kur'an-ı Kerimi güzel okuma ve genç hatipler hutbe okuma yarışması" İl finali yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Nidâ Kur'an-ı Kerimi güzel okuma ve genç hatipler hutbe okuma yarışması" İl finali yapıldı.

Kız öğrenciler için Halk Eğitim Merkezinde, erkek öğrenciler için ise Fatih Camii'nde düzenlenen programa Tokat ili ve ilçelerinden toplam 14 okul iştirak etti.

Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışmada bayanlar kategorisinde "Genç Nidâ Kur'an-ı Kerimi güzel okuma" dalında; 1. Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 3. Niksar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Genç hatipler hutbe okuma yarışmasında ise 1.Tokat Merkez Anadolu İmam hatip Lisesi, 2. Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3. ise Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak, okul müdürleri ve öğrenciler takip etti.

Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması

Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması

Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması

Niksar’da “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” Yarışması

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