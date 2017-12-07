Nilüfer Belediye Meclisi’nden Muhtara Vefa

Görevi başında hayatını kaybeden Fethiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormanlı'nın adı Nilüfer Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla bölgedeki...

Görevi başında hayatını kaybeden Fethiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormanlı'nın adı Nilüfer Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla bölgedeki pazar yeri ve caddeye verildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı. Çok sayıda madde ve önergenin karara bağlandığı toplantıda Fethiye Mahallesi'nde 23 yılı aşkın süre muhtarlık yapan ve görevini sürdürürken vefat eden Hüseyin Ormanlı için önemli bir karar alındı. Çevre ve Kırsal Alan Komisyonu'nun Nilüfer Belediye Meclisi'ne taşıdığı rapor doğrultusunda yapılan oylamada bütün meclis üyelerinin oylarıyla, merhum muhtar Hüseyin Ormanlı'nın adının Fethiye'de bulunan bir cadde ve pazar yerine verilmesi kararlaştırıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, merhum muhtarın yaptığı hizmetlere dikkat çekti.