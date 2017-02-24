Nilüfer Belediyesi Bisikletlerini Bekliyor

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki bisiklet yollarının uzunluğunu 142 kilometreye çıkardı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki bisiklet yollarının uzunluğunu 142 kilometreye çıkardı. Sağlık Bakanlığı'nın 2 yıl önce "1 kilometre bisiklet yolu yapan belediyeye bin bisiklet vereceğiz" sözünü hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bakanlıktan bisikletleri talep etti. Gelecek bisikletleri Nilüfer'deki her haneye dağıtacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bakanlığın yaptıkları başvurulara olumsuz cevap verdiğini söyledi.

2 yıl önce dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun söylediği "1 kilometre bisiklet yolu yapan belediyeye bin bisiklet vereceğiz" sözünün ardından harekete geçen Nilüfer Belediyesi, ilçede yaptığı 142 kilometre bisiklet yolu için bakanlıktan 142 bin bisiklet talep etti. Ancak aradan 2 yıl geçmesine rağmen Belediye talep ettiği bisikletlere bir türlü kavuşamadı. Bu yıl da bisiklet talebini yineleyen Nilüfer Belediyesi'ne Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Bakanlıktan olumsuz cevap geldiğini belirten Bozbey "2015 yılında Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan bir proje vardı. Tabi bu projenin Bursa'da açıklanması bizi çok heyecanlandırmıştı. O dönemki Sağlık Bakanı'mız her 1 metre bisiklet yolu yapan belediyeye 1 bisiklet vereceğiz demişti. O da bizi son derece mutlu etti. Nilüfer olarak yıllardır bisiklet yollarına yapmış olduğumuz katkının desteğin devam edeceğini zaten burada yaşayan halkımız biliyor. Yaklaşık olarak 142 kilometre bisiklet yolu yaptık. Sağlık Bakanımızın bu ifadeleri üzerine başvuruda bulunarak 142 bin adet bisiklet talep ettik. Daha önceden Sağlık Bakanlığı bize "bu konuda düzenleme yapıyoruz, kriterler koruyoruz, bu kriterler çerçevesinde bisikletleri vermeye devam edeceğiz" demişlerdi. Buna karşılık biz de 2016 yılının sonlarına doğru yeniden bir başvuru yaptık. 142 kilometrelik bisiklet yolumuzun kriterlere uyduğunu ispat edip 142 bin bisiklet talebimizi tekrarladık. Ancak en son İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden gelen yazı bizi son derece üzdü. Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır bu konuda yapmış olduğumuz desteğe katkıya rağmen bize bisiklet kalmadığını ve verilemeyeceğini ifade eden bir yazı gönderdiler. Biz zaten 142 bin bisikletin buraya verileceğini ummuyorduk. En azından teşvik amaçlı olsa da bir miktar bisikletin Nilüfer'e verilebileceği düşüncesindeydik. Fakat hiçbir şekilde bisikletin verilmeyecek olmasına dair yazı gelmesi bizi son derece üzmüştür. Ama yine de Nilüfer Belediye'si olarak bisiklet yollarını yapmaya devam edeceğiz. Bisiklet dağıtmaya ve bisiklet istasyonları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz çevreci ve insan yaşamına önem veren bir kurumuz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı adına İl Halk Sağlığı Müdürü Dr Özcan Akan imzasıyla gönderilen yazıda ise "Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bazım evlerine "Bisiklte Dağıtımı Usul ve Esasları'nda belirtilen kriterler doğrultusunda dağıtım yapılmıştır. Bakanlığımızca projenin devamı halinde 2017 yılında dağıtım organizasyonunda başvurunuz Müdürlüğümüzce değerlendirilerek tarafınıza bilgi verilecektir" denildi.