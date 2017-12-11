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Nilüfer Belediyesi’nden Çiftçiye Meyve Fidanı

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Nilüfer Belediyesi’nden Çiftçiye Meyve Fidanı
Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilere meyve fidanı dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilere meyve fidanı dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kırsal mahallelerde meyve fidanı dağıttı. Ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için yürütülen proje kapsamında çok sayıda meyve fidanı farklı mahallelere üreticilere ücretsiz olarak verildi. Mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen farklı ürün çeşitlerini denemek isteyen çiftçilere son dağıtımda 1074 meyve fidanı verildi. Ceviz, kestane, şeftali, incir, armut, erik ve hünnap fidanları, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ve mahalle muhtarları tarafından çiftçilere teslim edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2017 yılında ilkbahar ve sonbahar dikimi için dağıttığı fidanların toplam sayısı 2 bin 261'e yükselmiş oldu.

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