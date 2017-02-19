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Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 17 Yaşında

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Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 17 Yaşında
Katıldığı ulusal ve uluslararası festival ile yarışmalarda Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, 17. yaşını...

Katıldığı ulusal ve uluslararası festival ile yarışmalarda Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, 17. yaşını görkemli bir geceyle kutladı.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, kuruluşunun 17. yıldönümünü Crown Plaza'da görkemli bir şekilde kutladı. Çok sayıda davetlinin de katıldığı geceye eşi Seden Bozbey ile katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Çakıcı, Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kılıç da katıldı.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun 17 yıl içerisinde her geçen gün büyüdüğünü ve uluslararası başarıların altına imza attığını söyleyen Başkan Bozbey, "17 yılda birçok sıkıntıyı birlikte aştık. Halk danslarındaki bu dayanışmayı başka yerde görmedim. Bu birliktelik de size gittiğiniz her yerde başarıya ulaştırıyor. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından 17. yıl pastasını Başkan Bozbey eşi Seden Bozbey, Halk Dansları Topluluğu eğitmenleri Miray Orduseven, Hakan Tanrıöver, Mükteda Altıner, Hakan Cengiz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kılıç ile birlikte kesti.

Gecede Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da seslendirdiği eserlerle katılanları coşturdu. Ardından sahne alan Cengiz Ateş performansıyla katılanlara keyifli anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamada Nilüfer Halk Dansları Topluluğu ve katılımcılar doyasıya eğlendi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 17 Yaşında

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 17 Yaşında

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 17 Yaşında

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