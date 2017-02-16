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Nilüfer İnovasyon Merkezi Bebka’dan Destek Kazandı

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Nilüfer İnovasyon Merkezi Bebka’dan Destek Kazandı
'Nilüfer İnovasyon Merkezi, Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı'dan (BEBKA) kaynak almaya hak kazandı.

'Nilüfer İnovasyon Merkezi, Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı'dan (BEBKA) kaynak almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi'nin 15 personeli, "uygulamalı proje yazma eğitimi" alacak.

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün AR-GE ve İnovasyon Bürosu tarafından kurulan "Nilüfer İnovasyon Merkezi" çalışmalarında önemli gelişmeler kaydedildi. Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) "uygulamalı proje yazma eğitimi" için başvuru yapan Nilüfer İnovasyon Merkezi, BEBKA'nın 2016 yılı Kasım-Aralık dönemi değerlendirme süreci sonucunda destek almaya hak kazandı. Kazanılan fon desteği ile Nilüfer Belediyesi'nden 15 personel, BEBKA'nın ihale sürecinden sonra belli olacak kuruluştan eğitim alacak.

İki günlük eğitime katılacak olan Nilüfer Belediyesi personeli, H2020 genel kavramlar, çağrılar, ortaklıklar ve H2020 uygulama çalışması konularında bilgilenerek kurumun gelişimine katkı sağlayacak.

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