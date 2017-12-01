Nilüfer Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği İnovasyon Merkezi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik...

Nilüfer Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği İnovasyon Merkezi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri" kapsamında ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. "Afet Yönetimi", Kurumsal Gelişim", "Kültür ve Sanat", "Ulaşım", "Sürdürülebilir Çevre Yönetimi", "Sosyal Belediyecilik", "Şehircilik Altyapısı", "Şehir Teknolojileri", "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" gibi kategorilerde 262 başvurunun yarıştığı organizasyonda 47 proje ödüle değer görüldü. 2016 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara, katılımcılıkla, yenilikçi çözümler üretip, bunları hayata geçirmek amacıyla kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi, "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Dönüştürücü Eylem Ödülü alan Nilüfer İnovasyon Merkezi, kısa zamanda ortaya koyduğu çalışmalarla başarısını ödüllerle taçlandırdı. Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mustafa Bozbey adına Meclis Üyesi Fırat Emiroğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın elinden aldı. Başkan Uysal, Nilüfer Belediyesi ve ödül alan tüm belediyeleri kutladı.

Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Emiroğlu ise emeği geçenleri kutlayarak, "Kısa zaman önce kurulmasına rağmen başarılara imza atan Nilüfer İnovasyon Merkezi, ödüle doymuyor. Uyguladığı projelerle Türkiye'ye örnek olan Nilüfer Belediyesi, çalışmalarının karşılığını bu tür organizasyonlarda alarak farkını ortaya koymaya devam ediyor. Ödül alan projemizde emek veren bütün ekibi tebrik ediyorum" dedi.