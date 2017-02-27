Nilüfer’de ‘Evet’ Sesleri

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın 44. genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın 44. genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Buzzpark'taki toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Celil Çolak, Nilüfer'de referandum çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Kapı kapı dolaşacak, vatandaşlarımıza yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacağız. Ülkemizin aydınlık yarınlarına evet diyeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasından çekinen herkesin "hayır" çatısı altında birleştiğini hatırlatan Başkan Celil Çolak, "Ülkemizin müreffeh olmasından korkan terör örgütleri, bu süreçte birlikte saf tutarak "hayır" kampanyası yürütüyor. Ancak vatandaş onların ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Siyasi kaoslardan beslenen bu örgütler, çeşitli gerekçeler ile referandumda hayır kararı etrafında buluşacaklarını söylüyor. Onlar hayır diyebilir ama millet evet diyor" şeklinde konuştu.

"Rejim tartışmaları gereksiz"

Rejim değişiyor tartışmalarının çok basit ve gereksiz olduğunu savunan Celil Çolak, "Başkanlık sistemi, monarşiyle uzlaşmayan bir yönetim sistemi olup, kaçınılmaz olarak cumhuriyettir. Parlamenter sisteme bakıldığında hem cumhuriyetle, hem de monarşiyle uzlaşabilen bir sistem olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu kişiler cumhurbaşkanlığı sistemine değil, parlâmenter sisteme karşı çıkmalıdır" dedi.

AK Parti'nin Nilüfer'de referandum çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Çolak, "Kapı kapı dolaşacak, vatandaşlarımıza yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacağız. Ülkemizin aydınlık yarınlarına evet diyeceğiz" diye konuştu.