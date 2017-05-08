Nilüfer’de Hıdırellez Coşkusu

Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Görükle Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi kutlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Görükle Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi kutlandı.

Bahar, Nilüfer'de 7'inci Görükle Hıdırellez Şenliği ile karşılandı. Nilüfer Belediyesi ve çeşitli kurumların işbirliği ile düzenlenen Görükle Hıdırellez Şenliği, Görükle merkezden Motor Meşeler Parkı'na düzenlenen kortejle başladı. Yürüyüş, davul ve zurnalar eşliğinde gerçekleşti. Kortejde bulunanlar, davul ve zurnanın yanı sıra Nilüfer Bando'nun çaldığı şarkı ve marşlarla oyunlar oynadı, halaylar çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejin son durağı Motor Meşeler Parkı oldu. Motor Meşeler Parkı'nda toplanan genç yaşlı çok sayıda vatandaş, yakılan ateşin üzerinden atlayıp, kurulan salıncakta sallandı.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Görükle'de her yıl baharın müjdesini kutluyoruz. Bu şenlikler, çok kültürlü, rengarenk bir bahçe kadar ahenkli ve güzel olan Anadolu'da, ortak heyecanlarla, yüzyıllardır yapılıyor. Bugün dilediğinizce salıncağa binin, ateşten atlayın ve eğlenin. İçinizdeki yaşamak ve sevmek inadı hiç dinmesin, umutlarınız hep canlı, taze kalsın" dedi.

Sanatçılar, seslendirdikleri Balkan ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden ezgilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.