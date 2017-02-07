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Nilüfer’de Potaya Taze Kan

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Nilüfer’de Potaya Taze Kan
Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, 2.05'lik uzun forvet ve pivot Canberk Uzunkaya'yı renklerine bağladı.

Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, 2.05'lik uzun forvet ve pivot Canberk Uzunkaya'yı renklerine bağladı.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Eleme Grubu'na yükselen Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi yeşil beyazlı ekip son olarak Yalovaspor'dan Canberk Uzunkaya'yı transfer etti. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisi'nde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Muhammet Aydın "Hedefimizi 2. Lig olarak belirledik. Çok zorlu grup ve eleme maçları oynayacağız. Bu doğrultuda kadromuzu güçlendiriyoruz" diyerek, genç basketbolcuya başarılar diledi.

Ünlü oyuncu İbrahim Kutluay'ın NVP Basketbol Okulu'nda alt yapı eğitimi alan Canberk Uzunkaya, Yalova Belediye Grupspor ve Yalovaspor'da oynadı. 205 cm boyunda olan, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Canberk Uzunkaya, 1995 doğumlu ve Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi.

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