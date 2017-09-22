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Nilüfer’de Taksi Durakları Tek Tip Oluyor

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Nilüfer’de Taksi Durakları Tek Tip Oluyor
Nilüfer Belediyesi, taksi duraklarını tek tip haline getirmeye devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi, taksi duraklarını tek tip haline getirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Burada karavanıyla her hafta cuma günü makamını Nilüfer'in mahallelerine taşımaya devam ediyor. Başkan Burada karavanının bu haftaki durağı Demirci Mahallesi oldu. Bozbey, Demirci Mahallesi'nde önce Nilüfer Belediyesi'nin tek tip taksi durağı çalışması kapsamında yenilenen Demirci Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, hem durağın açılışını yaptı, hem de durak çalışanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti. "Tek tip" uygulamasıyla taksi duraklarını 24 saat yaşayan bir merkez haline getirdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak bugüne kadar esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Esnafımızı korumak zorundayız. Yaptığımız uygulamada öncelikli hedefimiz taksi duraklarını tek tip yapmak. Daha sonra şehir içindeki taksi duraklarını tek bir merkezde birleştirecek bir sistem oluşturmak" dedi.

Yapılan uygulamanın örnek olduğunu belirten Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Turgay Kıvılcım, Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarına da yanıt verebilen tek tip taksi durağı uygulamasına Çamlıca, Ataevler, Konak, Ertuğrul, Kültür, Görükle, Cumhuriyet, İhsaniye ve Üçevler taksi duraklarının ardından, Demirci Mahallesi taksi durağı da eklenmiş oldu.

Öte yandan Demirci taksi durağının yanında bulunan "Afet Konteyner Merkezi" de yenilenerek tam donanımlı hale getirildi.

Başkan Mustafa Bozbey, gün boyu Demirci Mahallesi'nde temaslarda bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Mustafa Bozbey, daha sonra karavandaki makamında Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut'u ağırladı. Bulut, mevcut pazar yerinin yenilenerek kültür sanat ve spor alanlarının da bulunacağı sosyal tesis yapılması talebinde bulundu. Muhtar, kararı Mahalle Komitesi'yle birlikte aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir tesisin yapılması durumunda hem Demirci Mahallesi hem de Üçevler Mahallesi sakinleri faydalanacak" dedi. Yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Muhtar Bulut, Başkan Bozbey'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Muhtar Mehmet Bulut'un taleplerini anında ilgili müdürlere ileten Başkan Bozbey de, konuyu değerlendireceklerini belirtti.

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