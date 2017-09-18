Nilüfer’den Bosna-hersek’e Eğitim Köprüsü

Bosna-Hersek'in Zavidovii şehrinde sel felaketinde hasar gören Kovaçi İlköğretim Okulu'nun spor salonunu Nilüfer Belediyesi onardı.

Bosna-Hersek'in Zavidovii şehrinde sel felaketinde hasar gören Kovaçi İlköğretim Okulu'nun spor salonunu Nilüfer Belediyesi onardı. Yenilenen salonun açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

Nilüfer Belediyesi ve Bosna-Hersek Zavidovii Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kovaçi İlköğretim Okulu'nun sel felaketinden dolayı kullanılamaz hale gelen spor salon onarılarak yeni hale getirildi. Tekrar öğrencilerin kullanabilecekleri hale gelen spor salonu törenle hizmete açıldı. Tören için Bosna-Hersek'e giden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, ilk Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u ziyaret etti. Bosna-Hersek ile Türkiye ilişkilerinin ve yatırımların konuşulduğu ziyaretin ardından Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, Zavidovii'ye geçerek Kovaçi İlköğretim Okulu'nun yenilenen spor salonunun açılış törenine katıldı.

Kovaçi İlköğretim Okulu'nda öğrenciler Başkan Bozbey'i ellerindeki Türk ve Bosna-Hersek bayraklarıyla karşıladı. İstiklal Marşı ve Bosna-Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bozbey, Nilüferli çocuklardan selam getirdiğini söyledi. Çocuklara seslenen Bozbey, "Maksadımız Nilüfer'deki çocuklarla sizleri kardeş yapmak birbirlerinizle tanıştırmak ve kaynaştırmak, dostluklarınızı artırarak arkadaş olmanızı sağlamak. Çok güzel bir salonu sizlere kazandırdık ancak size bir sürprizimiz daha var. Bu desteğimiz, katkımız sadece spor salonuyla kalmayacak, okulun çevresini ve dış cephesini de önümüzdeki yıl hep birlikte tamamlarız diye düşünüyorum. Biz de bütçemizden pay ayırıp önümüzdeki sene okulun cephesini bitirelim istiyoruz. Zavidovii kardeş şehrimiz, okulumuz da kardeş okulumuz oldu. Sizlerin ilerlemiş toplumlardaki gibi hem güzel okullarda, hem güzel çevrede spor yaparak, hem kültürel anlamda kendinizi geliştirmenizi sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizim desteğimiz sürekli olarak devam edecek. Ortak tarihimizi hatırlatacak ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet edecek bu proje Bosnalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete de, Türkiye ile Bosna-Hersek Devleti arasında uzun süredir devam eden kültür iş birliğinin yanı sıra eğitim birlikteliğiyle pekiştirildiğini söyledi. Ete, Nilüfer Belediyesi'ne yapmış olduğu yatırımdan dolayı da teşekkür etti.

Bosna-Hersek Zenica - Doboj Kantonu Eğitim, Spor ve Kültür Bakanı Mensur Sinanoviç de projenin önemine vurgu yaparak, Nilüfer Belediyesi'nin Bosna-Hersek'te geleceğin sporcularının yetişmesi için güzel bir yatırım yaptığını kaydetti.

Zavidovii Belediye Başkanı Haşim Mujonovi, Kovaci İlköğretim Okulu'nda 600'e yakın öğrenci bulunduğunu ve spor salonu onarım projesinin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Salonun 2014 yılında yaşanan sel felaketinde kullanılamayacak hale geldiğini de kaydeden Mujonoviç, Nilüfer Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle birlikte iki ülke arasında kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiğinin altını çizdi.

Projeye katkıda bulunanlara plaket verilerek teşekkür edilen törende öğrenciler folklor gösterisi sundu.