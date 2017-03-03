Nilüfer’e Arıtma Tesisi

Alman atık su arıtma sistemlerinin bir örneği Nilüfer'de kurulacak.

Alman atık su arıtma sistemlerinin bir örneği Nilüfer'de kurulacak. Türkiye şartlarına uydurulacak olan sistem Alman ve Türk firmaları işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Proje ile ilgili Floteks Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Alman Bergmann firmasından Lars Bergmann ve Greenlife firmasından Friedhelm Neumann Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Görüşmeye Nilüfer Belediye Başkan Vekili Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Nazlı Yazgan, Yalçın Işıkyıldız, Adil Kayaoğlu ve Ahmet Çakıcı ile danışmanlar ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Evlerden çıkan atık suları arıtacak sistemi Floteks A.Ş., Almanya'da kayıtlı olan Bergmann, Vita 34 ve Greenlife firmalarının oluşturduğu konsorsiyum, Alman Ticari İşbirliği ve Geliştirme Bakanlığı'nın (BMZ) verdiği yetki ile çalışan Alman Geliştirme Organizasyonu olan SEQUA'nın deveoPPP.de programı ve "CLEARnet" projesi çerçevesinde hibe desteği ile yapacak.

Görüşmede 500 kişilik atık su arıtma sisteminin Nilüfer Belediyesi'nin belirlenecek bir tesisinde kurulmasına yönelik detaylar ele alındı. Firma yetkilileri, Başkan Vekili Fırat Emiroğlu, ilgili başkan yardımcıları ve danışmanlarına "CLEARnet" projesi hakkında bilgi verdi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde öğleden sonra gerçekleştirilen görüşmelerde de ilgili teknik müdürlüklerle proje detayları ele alındı ve saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Projenin kapsamında Almanya'dan gelecek uzman eğitmenler tarafından bir dizi eğitim verilecek.Nilüfer Belediyesi'nden konu ile ilgili çalışanların yanı sıra meslek okullarında eğitim alan öğrenciler ve ilgili akademisyenler de atık su arıtma tesisleri hakkında eğitim alacak.