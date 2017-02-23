Nilüfer’in Havuzları Temiz

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki 5 havuza bu yıl da "temiz havuz sertifikası" verdi.

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki 5 havuza bu yıl da "temiz havuz sertifikası" verdi.

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucunda Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan havuzlar bu yıl da temiz çıktı. Yapılan denetimlerde Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri'nde bulunan kapalı ve açık yüzme havuzları ile Çalı'da bulunan 2 kapalı yüzme havuzunun yönetmelik kriterlerine uygun faaliyet gösterdiği belirlendi. İnceleme sonucunda Nilüfer Belediyesi bünyesindeki 5 havuz "temiz havuz sertifikası" almayı hak etti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Bursa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bir yıl boyunca Bursa genelindeki 133 tesiste denetimler yaptık. Havuz hijyeni ve suyunun kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen standartların sağlandığı 56 havuz "temiz havuz sertifikası" almaya hak kazandı. Fiziki şartlar, kullanılan kimyasallar ve suyun kalitesini titizlikle takip edip, denetimleri yaptık" dedi.