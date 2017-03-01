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Nimet Koç’tan Yardım Değerlendirmesi

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Nimet Koç’tan Yardım Değerlendirmesi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şube Başkanı Nimet Koç, "Fatsa'da 31 yıldır hizmet veren bir derneğiz. Bizlere destek veren Fatsalılar ve bölge...

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şube Başkanı Nimet Koç, "Fatsa'da 31 yıldır hizmet veren bir derneğiz. Bizlere destek veren Fatsalılar ve bölge halkı ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, "Bizler her zaman gönüllülük esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda Fatsa'da yardıma muhtaç kim varsa onun yanındayız. Yakın bir zamanda kadınlar gününe özel bir faaliyetimiz olacak. Kadın sağlığına yönelik bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panelde panelist doktorlarımız gelecek ve kadınlara sağlıklı yaşam konularında bilgiler aktaracak. Derneğimizde gerçekleşecek bu panel. 7 Mart günü saat 13.00'te tüm bayanlarımızı bekliyoruz. Fatsa'da 31 yıldır hizmet veren bir derneğiz. Bizlere destek veren Fatsalılar ve bölge halkı ile yardımları gerçekleştiriyoruz. Fatsalıların bizlere sahip çıkması gerekiyor. Üye bazında çok daha fazla kişilere ulaşmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızı bekliyoruz. Derneğimize gelerek hayırseverlerimiz her konuda bizlere yardımcı olabilirler. Fatsalıların bizlere karşı ilgisi ve alakası çok güzel. Halkımızın bizlere desteklerini esirgemiyor. Dernek çalışmalarımıza maddi ve manevi destek veriyorlar. İnsanlara yardım ediyoruz ve bundan dolayı çok memnunuz" diye konuştu.

Acil halk yardımlarını her ay durumu iyi olmayan ailelere yaptıklarını belirten başkan Koç, "Halk yardımlarımız devam ediyor. Burslu öğrencilerimiz var, onlara da paralarını düzenli bir şekilde yatırıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk insanı için yardım severdir, sıcak kanlıdır, vatanperverdir denir. Bu bizim farklılıklarımıza rağmen en temel ortak değerlerimizdir. Ben; derneğimizle beraber nice hayırlı çalışmalarımızın artarak süreceğinin buradan sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Nimet Koç’tan Yardım Değerlendirmesi

Nimet Koç’tan Yardım Değerlendirmesi

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