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Nişanlısından Ayrıldı, İntihara Kalkıştı

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Nişanlısından Ayrıldı, İntihara Kalkıştı
Konya'da nişanlısından ayrılınca bir apartmanın dördüncü katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, ailesinin iknası üzerine çıktığı yerden indirildi.

Konya'da nişanlısından ayrılınca bir apartmanın dördüncü katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, ailesinin iknası üzerine çıktığı yerden indirildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Eşrefoğlu sokakta bulanan 4 katlı kullanılmayan binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Erol K. psikolojik bunalıma girdi. İntihar etmek için sokak üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılarak yıkımına başlanan binanın dördüncü katına çıkan Erol K.'yı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durumu gencin ailesine bildirdi. Aldıkları haber üzerine olay yerine gelen yakınlarının bir saatlik ikna çabasının ardından Erol K. çıktığı binadan aşağıya indi.

Öte yandan çevredeki vatandaşların olayı cep telefonuna kayıt etmeleri ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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