Nişanlısını sonsuzluğa uğurladı

Ordu’da düğün hazırlığı yaparken sabah yatağında ölü bulunan 8 aylık nişanlı Gülçin Tekinkaya, gözyaşları arasında toprağa verildi

Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Teyneli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya’nın sabah kalkmaması üzerine ailesi genç kızın odasına girdi. Tekinkaya'nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi hemen sağlık ekibine haber verdi. Yapılan incelemede Gülçin Tekinkaya’nın öldüğü belirlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gülçin Tekinkaya’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan genç kızın cenazesi Teyneli Mahallesine getirildi. Genç kız burada kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kızın nişanlısı olan Furkan Kılıç, evlenmeyi hayal ettiği nişanlısını gözyaşları arasında toprağa verdi.

Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntüye sebep olan Gülçin Tekinkaya’nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı ve 5 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.