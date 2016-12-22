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Nişantaşı Üniversitesi Basketbol Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

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Nişantaşı Üniversitesi Basketbol Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Üniversiteler Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Nişantaşı Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'de karşı karşıya geldi.

Üniversiteler Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Nişantaşı Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'de karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde iki takım oyuncuları bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Maça hızlı başlayan Nişantaşı Üniversitesi özellikle Burak Gürbüz ve Recep Çiftçi ile pota altında etkinliği ele geçirdi. Devre sonunda özellikle dış atışlarla bulduğu sayılarla farkı kapatan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi karşısında Nişantaşı Üniversitesi devreyi 39-32 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Nişantaşı Üniversitesi karşılaşmadan 88-58 galip ayrıldı. Grubunda 4. galibiyetini elde eden Nişantaşı Üniversitesi bu sonuçla averajla ikinciliği korudu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

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