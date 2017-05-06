  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Nişantaşı Üniversitesi Güneydoğulu Öğrencilerle Buluştu

» »
Nişantaşı Üniversitesi Güneydoğulu Öğrencilerle Buluştu
Eket Fuarcılığın 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde organize ettiği Diyarbakır ve Mardin Fuarları Güneydoğulu üniversite adayları açısından verimli geçti.

Eket Fuarcılığın 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde organize ettiği Diyarbakır ve Mardin Fuarları Güneydoğulu üniversite adayları açısından verimli geçti. Devlet ve Vakıf üniversiteleriyle bir araya gelen öğrenciler, üniversite temsilcilerine merak ettikleri sorularını yönelttiler.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'ye geri sayımın başladığı bu haftalarda, öğrencilerin çalışmalarına sürat verdiğini anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, kararsız kalan öğrencilere bölüm seçimleri konusunda yol gösterdiklerini söyledi. Üniversite öğrenci adaylarının meslek seçimlerinde YGS'den aldıkları puanın etkileri olduğunu söyleyen Karataş, "Öğrencinin YGS'den aldığı puanlar çok önemli. Bu puanlar LYS'ye ışık tutuyor. Öğrencinin sınav stratejisini belirliyor. Çünkü sınav öncesi yüksek hayaller kuran, fakat YGS sonrası hayal kırıklığı yaşayan birçok öğrenci adayı var" dedi.

Özel Yetenek Sınavları bir fırsat olabilir

180 barajını geçemeyerek LYS'ye giremeyecek olan ancak 4 yıllık lisans bölümlerinde öğrenim görmek isteyen birçok öğrencinin erken havlu attığını ifade eden Hatice Karataş, çözüm olarak 150 puanı geçmiş tüm öğrencilerin özel yetenek sınavlarıyla 4 yıllık bölümlere yerleşebileceklerini hatırlattı. Öğrencilerin bu alternatifleri yeteri kadar araştırmadığı için çözüm olarak düşünemediğini söyleyen Karataş sözlerine şu şekilde devam etti: "YGS 2 den öğrenci 170 puan almış, tıp okumak istediğini söyleyerek geliyor. Ancak bu puanıyla tıp öğrenimi görmesi mümkün değil. Bu gerçekle yüzleştiğinde, pes etmek yerine başka sağlık bölümlerini araştırmalı, belki iki yıllık sağlık bölümlerine veya teknikerliklere bakmalı. Veyahut yeteneklerine göre girebileceği farklı bölümler seçmeli. Günümüzde hızlı ve doğru hareket etmek önemli. "Seneye tekrar deneyeceğim" her zaman iyi sonuç getirmez. Anı iyi değerlendirmek gerekir."

Yabancı dili eğitimine ilgi var

Nişantaşı Üniversitesi olarak "iyi İngilizce anavatanında öğrenilir" sloganıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başında yola çıkarken, NishLondon ve NishDublin projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Karataş, yabancı dil ile eğitime ilgi olduğunu ifade etti. Hatice Karataş, fakülte bölümlerinde İngilizce eğitimli bölümleri olduğunu, bunun yanı sıra mütercim tercümanlık, yabancı dil öğretmenliği, turizm rehberliği gibi bölümlere öğrencilerin ilgisinin olduğunu şu şekilde anlattı: "Mühendislik, Tıp, Mimarlık veya Psikoloji gibi bölümler son yıllarda popüler bölümler arasında ve birçok öğrenci bu bölümlere yöneliyor. Ancak puan türü uygun olmayan ve/veya ilgisi olmayan öğrenci adayları için yabancı dil ile eğitim görebilecekleri bölümler bir alternatif oluşturuyor ve ilgilerini çekiyor."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de İlk Sosyopark Kütahya’da Açıldı05 Mayıs 2017 Cuma 14:30
  • Vizyon Koleji Teog’da Başarı Oranını Açıkladı05 Mayıs 2017 Cuma 14:30
  • Türk Eğitim Sistemini Tanımak İçin Frankfurt Fulda’dan Anadolu Üniversitesi’ne Geldiler05 Mayıs 2017 Cuma 12:53
  • Geleceğin Sağlıkçıları Önlüklerini Giydi05 Mayıs 2017 Cuma 12:44
  • Gelecek Anneden Başlar!05 Mayıs 2017 Cuma 12:34
  • Uğur Okulları’ndan Mersin’e Büyük Yatırım05 Mayıs 2017 Cuma 11:35
  • Kıbrıs Toplum Ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Güneydoğu Tanıtımında05 Mayıs 2017 Cuma 11:19
  • Yök Doktora Bursları Güz Dönemi Başvuruları Başladı05 Mayıs 2017 Cuma 10:54
  • Öğrenciler, Düşüncelerini Yabancı Dilde Anlattı05 Mayıs 2017 Cuma 09:39
  • İste’de ‘2. Teknoversite Günleri’ Başladı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti