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Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu

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Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu
Rize'de 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Ali Metin Kazanci Lisesi 6. Üniversitelerarası Mesleki Tanıtım Fuarı'nda Nişantaşı Üniversitesi de...

Rize'de 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Ali Metin Kazanci Lisesi 6. Üniversitelerarası Mesleki Tanıtım Fuarı'nda Nişantaşı Üniversitesi de yerini aldı. Üniversite, lise öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çekerken, fuarın ilgi odağı oldu.

Katıldıkları fuarla ilgili bilgiler veren Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, Rize'de olmaktan çok mutlu olduklarını ve öğrencilerin kendilerine gösterdiği ilgiden de memnun kaldıklarını söyledi. Karataş,

bu programla lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın da hedeflendiğini söyledi.

Karataş, Nişantaşı Üniversitesi olarak lisede üniversiteli gibi olma heyecanını öğrencilere yaşatmayı hedeflediklerini belirterek "Lise öğrencileri YLS'den sonra Londra'da düzenlenecek lise yaz okulu programı ile farklı bir deneyim yaşayacak. Kendilerine 3-6 ay arasında dil eğitimi verilecek" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu

Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu

Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu

Nişantaşı Üniversitesi Rize’deki Fuarın İlgi Odağı Oldu

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