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Nişantaşı Üniversitesi’nde İngilizce Eğitim Çalıştayı

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Nişantaşı Üniversitesi’nde İngilizce Eğitim Çalıştayı
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilen İngilizce Eğitim Çalıştayı 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilen İngilizce Eğitim Çalıştayı 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti. Çalıştaya 4 farklı üniversiteden, İngilizce eğitiminde uzman 15 akademisyen katılım gösterdi.

Açılış konuşması Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu tarafından yapıldı. İngilizce eğitiminin önemine vurgu yapan Eroğlu, İngilizce eğitiminde yol alabilmek için bu tip toplantıların artması gerektiğini ve bu konuda çalışmaları olan akademisyenlerin birbirine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Nişantaşı Üniversitesi'nin hazırladığı, Nish Learning uygulaması çalıştayda tanıtıldı. Ücretsiz olarak online marketlerden erişilebilecek uygulamada, yazma, dinleme ve okuma alıştırmaları yer almakta. A1,A2,B1 ve B2 seviye alıştırmaların yer almış olduğu uygulamada C1 ve C2 seviye İngilizce eğitim programlarının geliştirilmesi gelecek planları arasında. IELTS, TOEFL ve YDS Öğrencileri İçin de Kullanışlı bir uygulama olan Nish Learning, özellikle İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlere katkı sağlayacak.

Nişantaşı Üniversitesi ve katılımcılar arasında gerçekleşen fikir alışverişiyle uygulamanın geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

Çalıştayda öncelikli olarak; öğrencinin yabancı dil öğrenemeyeceğim inancının kırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Hiçbir öğrenci öğrenmeyi sevmiyor olamaz, ders çalışmayı sevmiyor olabilir. bu noktada yabancı dil eğitiminde öğrenci ile izlenmesi gereken yolların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun da geleneksel yöntemlerle tek başına başarılamayacağı ve zengin dijital içeriklerle birlikte eğitim içeriğinin de geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Çalıştay sonuçlarının yabancı dil öğretim programlarının güncelleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ve öğrencilerin en az bir yabancı dilde iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturacağı beklentisiyle sonuçlandırıldı. Sürecin geliştirilmesi için farklı çalıştaylarla bu çalışmalar devam edecek.

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