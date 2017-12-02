Nitelikli özel okullar

MEB nitelikli devlet okullarını kesin olarak açıklamasa da Türkiye’de 10 bin 600 liseden, 600’ünü, Samsun’da ise 12’sini nitelikli olarak tanımladı. Misyon ve vizyonları bilinen bu okullara sınavla girilecek.

Samsun’daki özel okulların hangisi nitelikli veya daha nitelikli? Okuyucularımıza bu hizmeti verebilmek için Samsun’daki özel okulları ve farkındalıklarını tek tek mercek altına alıyoruz. Sadece onların anlatımlarıyla değil; okulu nitelikli yapan kriterlerin ne kadarının hangi okulda olduğunu veya olmadığını sizlere sunacağız…

Eğitim kişinin yeteneklerinin tespit edilerek kendi isteği doğrultusunda daha önceden eğitilmiş kişiler tarafında tespit edilerek, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi, kişiye arzu edilen davranışların kazandırılması sürecidir.

Öğretim ise kişinin mutluluğunu artıracak, öğrenmeyenler tarafında çıkarılacak sorunlardan zarar görmesini engelleyecek, acılarını azaltacak bilgilerin kişiye aktarılmasıdır.

Hastalık teşhis edilmeden tedavi edilemeyeceği gibi yetenek de tespit edilmeden geliştirilemez. Okulların niteliği veya niteliksizliği bilinmemekle birlikte özel engeli olmayan tüm öğrenciler nitelikli; belirli alanlarda yeterli, yetenekli ve isteklidir. Öğrencileri bu yönleriyle değerlendirilecek uzmanların yokluğu eğitimin en büyük açmazıdır (handikabıdır).

Kazma, yüzme, uçma dersinin olduğu ‘Hayvanlar Okulunda’ köstebek kazmadan, balık yüzmeden, kuş uçmadan ilk sınavda tam puan alsa da diğer branşlardan sıfır almışlar. İkinci sınavda ise diğer branşlara çalışırken sakatlanmışlar ve yine sıfır almışlar hem de sakatlandıkları için artık kendi branşlarından da yüz alamamışlar.

Yetenek tespiti yapılamadığı için öğrenciler de ilgili oldukları ve istedikleri alanlarda eğitim alamazken, istemedikleri ve başarılı olamayacakları alanlarda eğitim yapmak zorunda kalıyor. Öğrencilerin olağanüstü gayretleriyle başarı sağlansa da devletin ve ailelerinin yaptığı bunca masrafa rağmen mezunlar, eğitim aldıkları, kariyer yaptıkları alanlarda değil; tamamen farklı alanlarda çalışıyor. Böyleleri yüzünden onların okuduğu okullara girmesi gerekenler giremiyor.

Pahalı her zaman iyi, daha pahalı daha iyi ve en pahalı en iyi olmadığı gibi; tek başına yüksek puan da çözüm değildir. Yüksek puanın yanında yüksek vasıf da gerekir.

HANGİ KRİTERLER OLMASI GEREKİYOR?

Öğrencilerin yetenekleri belirlenerek geliştirilecek, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel ihtilaçlarını karşılayacak, neyi nerede yapabileceklerini veya yapamayacaklarını davranış haline getirecek bir disiplin anlayışla hareket beraberliğinin sağlandığı okullar, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif v.b. alanlarda başarı sağlayacak, hem yüksek vasıf hem de yüksek puan kazandıracak okullar nitelikli okullardır.