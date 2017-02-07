Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Nitratlı Gübrelerin Satışı ve Kontrollü Kullanımı ile ilgili olarak il genelinde...

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Nitratlı Gübrelerin Satışı ve Kontrollü Kullanımı ile ilgili olarak il genelinde faaliyet gösteren gübre dağıtıcı ve bayilerin katıldığı bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Toplantıda gübre dağıtıcı ve bayilere nitratlı gübrelerin satışı ve kullanımı ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu talimat hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, söz konusu talimata göre amonyum nitrat (yüzde 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı olarak kullanımının tamamen yasaklandığı ve yed-i eminde tutulma işleminin devam edeceği, kalsiyum amonyum nitrat (yüzde 26 CAN ve yüzde 21 CAN) gübresinin ise e-reçete (gübre alım belgesi) ile satış işleminin kontrollü olarak yapılacağı anlatıldı.

Nitratlı gübre dışında kalan diğer kimyasal gübrelerin satışı aynı şekilde devam edeceği bildirildi.