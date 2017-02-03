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Nohutta yaşanan kriz leblebi üretimini vurdu

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Nohutta yaşanan kriz leblebi üretimini vurdu
Türkiye genelinde nohut üretiminde yaşanan rekolte düşüklüğü leblebi üretiminde kriz çanlarının çalmasına neden oldu. Leblebi üreticileri, devletten teşvik, vatandaşlardan anlayış bekliyor

Nohut fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte leblebinin de kilogram fiyatı yüzde 35 seviyesinde artarak 20 liraya yükseldi. Nohut fiyatındaki artış nedeniyle leblebiye de zam yapmak zorunda kalan Çorumlu leblebi üreticileri, devletten nohut ekiminin teşvik edilmesi için çağrıda bulunurken vatandaşlardan anlayış bekliyor.

NOHUT EKİMİ TEŞVİK EDİLMELİ
Leblebi ustalarından Mustafa Kükürt, sektörde yaşanan ham madde sorunu nedeniyle leblebiciliğin en sıkıntılı dönemini yaşadıklarını söyleyerek, birkaç ay önce 12 liraya satışa sunulan leblebi fiyatlarının piyasada nohut bulunamadığı için 20 lira olduğunu dile getirdi. Kükürt, esnaflar olarak yıllardır hizmet verdikleri müşterileri mağdur etmemek adına kar marjını düşürerek, leblebi fiyatlarını en az düzeye çektiklerini ifade etti. Kükürt, "Nohut ekimi teşvik edilmeli" dedi. 

LEBLEBİ ÜRETİMİ DURABİLİR
Leblebi üreticisi Galip Hışıroğlu da, ham madde bulamazlarsa leblebi satışını durduracaklarını söyledi. Leblebici esnafından Cengiz Hışıroğlu ise, "Nohuta sahip çıkılmazsa insanlar leblebiciye gelip leblebi olmadığını duyacaklar" dedi. Hışıroğlu, Çorum’un simgesi olan leblebiyi ayakta tutmaya çalıştıklarını, bu yıl sadece Çorum’da değil Türkiye’nin bütün illerinde nohut sıkıntısı olduğunu belirtti. Eylül ayında nohut üretimi olmayacağı için leblebi fiyatlarında artışın devam edebileceğini ifade eden Hışıroğlu, "Esnaflar, üreticiler, yetkililer herkes bu işe sahip çıkmalı. Çorum’da odamız kapandı. Kapandığı için de sahipsiz kaldık" dedi.

Denizli, Kütahya, Balıkesir gibi illerin leblebiye sahip çıktığını ancak leblebinin ana vatanının Çorum olduğunu dile getiren üreticiler, "Diğer illerin esnafları leblebi bizim, leblebiyi biz üretiyoruz diyor. O zaman Çorum’a nohut göndermesinler ne yapacaklar bir görelim. Türkiye’de kime sorarsanız sorun leblebi denilince akla Çorum gelir" dediler.

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