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Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün Çıkarıldı

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Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün Çıkarıldı
Batı Norveç'te önceki gün Bergen limanında denize düşen helikopter bugün sabahın erken saatlerinden denizden çıkarıldı.

Batı Norveç'te önceki gün Bergen limanında denize düşen helikopter bugün sabahın erken saatlerinden denizden çıkarıldı. Lüks bir yata inmek isterken denize düşen helikopterde üç İngiliz vatandaşı yaralanmıştı.

Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün Çıkarıldı

Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün Çıkarıldı

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