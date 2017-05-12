Batı Norveç'te önceki gün Bergen limanında denize düşen helikopter bugün sabahın erken saatlerinden denizden çıkarıldı. Lüks bir yata inmek isterken denize düşen helikopterde üç İngiliz vatandaşı yaralanmıştı.
- BIST 95.099
- Altın 141,314
- Dolar 3,5725
- Euro 3,9014
- Samsun 21 °C
- İstanbul 23 °C
- Ankara 22 °C
- İzmir 29 °C
- Ordu 16 °C
- Sinop 18 °C
- Giresun 17 °C
- Amasya 24 °C
- Rize 17 °C
- Trabzon 16 °C
- Başkan Tuna’dan Annelere 60 Bin Çiçek
- Fetö’den İhraç Edilen Vergi Uzmanı Gözaltına Alındı
- Sü’de "Selçuklu Ve Erken Osmanlı Döneminde Vefaiyye Tarikatı" Konuşuldu
- Başkanlar Anneler Günü’nü Kutladı
- Kabadüz’de Öğrenciler Yararına Kermes
- Kütahya’da ’Özel Çocuk Şenliği’
- Çanakkale’de İç Kontrol Eğitimi Verildi
- Umurbey’li Güreşçilerden Büyük Başarı
- Lapseki Myo’da Şiir Dinletisi
- Tepebaşı’ndan ‘Anneler Gününe Özel’ Adlı Oyun
- Başkan Kuzu’dan Anneler Günü Mesajı
- Mobil Ptt Aracı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Hizmet Vermeye Başladı
- Ayto Akademiden Üreticiler İçin Gıda Güvenliği Eğitimi
- Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Bakan Akdağ’dan Avrupa Ve Anadolu Yakasına Yeni Hastane Müjdesi
Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün Çıkarıldı
Batı Norveç'te önceki gün Bergen limanında denize düşen helikopter bugün sabahın erken saatlerinden denizden çıkarıldı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
De Mistura: "16 - 19 Mayısta Yapılacak Suriye Görüşmelerinde Öncelik Düşmanlığın Durdurulmasına Verilecek"BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, gelecek hafta Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki görüşmelerinin Astana'da bu ayın başına yapılan Rusya,...
Norveç’te Önceki Gün Denize Düşen Helikopter Bugün ÇıkarıldıBatı Norveç'te önceki gün Bergen limanında denize düşen helikopter bugün sabahın erken saatlerinden denizden çıkarıldı.
Türk Kökenli Vekilden Keşmir Özgürlük Hareketi’ne DestekGeçtiğimiz günlerde özel bir komisyonla Azerbaycan'a giderek Karabağ sorununu yerinde inceleyen Brüksel Bölge Milletvekili ve Parlamento Başkanvekili Emin...
Yunanistan’da Bir Adam Canlı Yayında Havaya Ateş EttiYunan Temyiz Mahkemesi önünde, röportaj veren kayıp genç Marios Papageorgiou'nin ailesinden bir adam canlı yayın sırasında havaya ateş etti.
Başbakan Yıldırım, İngiliz Basın Mensuplarıyla BuluştuBaşbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.
- Fetö’den İhraç Edilen Vergi Uzmanı Gözaltına Alındı
- Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Fetö’den Adliye Sevk Edilen Öğretmen Tutukladı
- Dürümlü’de Hayatını Kaybedenler İçin Anma
- Chp Bolu İl Yönetimi’ne Kayyum Atandı
- Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti
- Sözcü Müftüoğlu: "Türkiye Hazır"
- Dr. Büyüközer’den ‘Sentetik Tatlandırıcı’ Açıklaması
- Soma’da Hayatını Kaybeden Tavşanlılı Maden İşçileri İçin Mevlit Okutuldu
- Kitapları Önce Okudular Sonra Toprağa Diktiler
- Kaza Kurbanı Aile, Son Yolculuklarına Yan Yana Uğurlandı
- Minik Ergül: “Bayraktan Özür Diledim”
- Kınalı Kuzular Bir Günlüğüne Asker Oldu
- Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik, Aksaray’da
- Kılıçla Hutbe Okundu
- Eczacılar Eczane Zincirleri İstemiyor
- Chp’li Tezcan’ı Vuran Zanlı Tahliye Edildi
- Ameliyat Olan Veli Ömer Bebeğin Doğum Günü Hastanede Kutlandı
- Soma Maden Şehitliği, Anma İçin Hazırlanıyor
- Afgan Mültecilerin Dramını Ve İnsan Kaçakçılığını Konu Alan Film Trabzon’da Gösterime Girdi
1/20
- BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
- KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA
- RENKLİ 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ
- HACIOĞLU VE ŞAHİN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.