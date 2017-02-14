Norveç’ten Kosova’ya Destek

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, ülkesinin Kosova'yı her alanda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, ülkesinin Kosova'yı her alanda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kosova ziyareti çerçevesinde Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Norveç ile Kosova arasındaki dostluk ve ortaklığın güçlü olduğunu, buna rağmen, ortaklığın daha da gelişeceğini kaydetti. Bölgede istikrarsızlığın yaşandığına dikkat çeken Norveçli Bakan Brende, "Kosova'nın gelecek yıllarda da istikrarı ihraç eden bir ülke konumunda olacağına inanıyorum. Kosova'nın Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve NATO ile ortaklık ilişkilerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Kosova'ya her alanda destek verdiğini kaydeden Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Kosova'nın ekonomik kalkınmasını dolayısıyla, istihdama yardımcı olacak yatırımların yapılmasını gerekli bulduklarını sözlerine ekledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova'nın dost Norveç ile özel ilişkilerini koruyacağı ve ilerleteceğini belirterek, "Norveç ile tüm alanlarda işbirliğimizi pekiştireceğiz. Kosova'yı her daim destekleyen Norveç ile ilişkilerimizi daha ileriye taşımakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova'nın barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma üreten bir ülke olabilmesi için teröre karşı amansız mücadele vereceğini belirtti. Norveç'in, Kosova'nın barış, istikrar ve bağımsızlığını desteklediğine işaret Cumhurbaşkanı Thaçi, Priştine ile Belgrad arasındaki diyalogun devamına da destek verdiklerini vurguladı. Thaçi, "Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi, Balkanlarda barış ve istikrarın tesisi anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Kosova Başbakanı İsa Mustafa tarafından da kabul edildi.