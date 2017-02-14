  • BIST 88.082
  • Altın 144,484
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8761
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Norveç’ten Kosova’ya Destek

» »
Norveç’ten Kosova’ya Destek
Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, ülkesinin Kosova'yı her alanda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, ülkesinin Kosova'yı her alanda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kosova ziyareti çerçevesinde Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya gelen Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Norveç ile Kosova arasındaki dostluk ve ortaklığın güçlü olduğunu, buna rağmen, ortaklığın daha da gelişeceğini kaydetti. Bölgede istikrarsızlığın yaşandığına dikkat çeken Norveçli Bakan Brende, "Kosova'nın gelecek yıllarda da istikrarı ihraç eden bir ülke konumunda olacağına inanıyorum. Kosova'nın Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve NATO ile ortaklık ilişkilerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Kosova'ya her alanda destek verdiğini kaydeden Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Kosova'nın ekonomik kalkınmasını dolayısıyla, istihdama yardımcı olacak yatırımların yapılmasını gerekli bulduklarını sözlerine ekledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova'nın dost Norveç ile özel ilişkilerini koruyacağı ve ilerleteceğini belirterek, "Norveç ile tüm alanlarda işbirliğimizi pekiştireceğiz. Kosova'yı her daim destekleyen Norveç ile ilişkilerimizi daha ileriye taşımakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova'nın barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma üreten bir ülke olabilmesi için teröre karşı amansız mücadele vereceğini belirtti. Norveç'in, Kosova'nın barış, istikrar ve bağımsızlığını desteklediğine işaret Cumhurbaşkanı Thaçi, Priştine ile Belgrad arasındaki diyalogun devamına da destek verdiklerini vurguladı. Thaçi, "Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi, Balkanlarda barış ve istikrarın tesisi anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Kosova Başbakanı İsa Mustafa tarafından da kabul edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, Ap Başkanı Tajani İle Görüştü14 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Uzay Aracının Uçuş Testleri 2020’de14 Şubat 2017 Salı 16:38
  • Fillon Cumhurbaşkanlığı Adaylığından Vazgeçmiyor14 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Çin’de Kömür Madeninde Patlama: 9 Öldü14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Rusya, Dera Civarında Bir Hastaneyi Bombaladı: 6 Ölü14 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Çocuğunuzun Ruh Sağlığını Olumlu Yönde Etkileyecek 6 Madde14 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Kabil’in Çiçek Sokağı14 Şubat 2017 Salı 15:28
  • Lüksemburg’da İki Tren Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı14 Şubat 2017 Salı 15:28
  • Almanya’da Uyarı Grevleri14 Şubat 2017 Salı 15:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Resmi Törenle Karşılandı14 Şubat 2017 Salı 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti