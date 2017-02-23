"Nostaljik Şarkılar" Konseri Düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı kültürel ve Sanatsal etkinlikler kapsamında, 24 Şubat...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılı kültürel ve Sanatsal etkinlikler kapsamında, 24 Şubat Cuma günü "Nostaljik Şarkılar" isimli bir konser düzenlenecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) bünyesinde bulunan Piyano - Gitar atölyeleri kurs eğitmenleri Burcu Kazancıoğlu, Doğukan Dursun ve Yusuf Seval tarafından 24 Şubat Cuma günü "Nostaljik Şarkılar" isimli etkinlik düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Nostaljik Şarkılar" etkinliğinin Saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda düzenleneceği ve herkesin bu etkinliğe davetli olduğu kaydedildi.