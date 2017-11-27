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Novi Pazar Ligden Çekildi

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Novi Pazar Ligden Çekildi
Sırbistan'da 2. seviye 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Novi Pazar, yapılan usulsüzlük ve hakem hataları gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldı.

Sırbistan'da 2. seviye 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Novi Pazar, yapılan usulsüzlük ve hakem hataları gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldı.

Novi Pazar Yönetim Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısının ardından oy birliğiyle ligden çekilme kararı alındığı ifade edildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kazananın önceden bilindiği, hakemlerin bazı kişi ve kulüplerin direktifleri doğrultusunda maç sonucuna karar verdiği, tamamen usulsüz bu ligde artık yer almak istemiyoruz."

Novi Pazar, Sırbistan 2. seviye 1. Futbol Ligi'nde 15 haftada topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

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