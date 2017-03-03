Nto Başkanı Arslan; “Nazilli’ye Ayrımcılık Uygulanıyor”

Nazilli'ye yatırımcı gelmesinin önündeki en büyük engelin uygun arsa bulunamaması olduğunu söyleyen Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan,...

Nazilli'ye yatırımcı gelmesinin önündeki en büyük engelin uygun arsa bulunamaması olduğunu söyleyen Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan, sorunu aşmak istediklerini ancak kendilerine ayrımcılık uygulandığını belirtti.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut alanın yetersiz gelmeye başladığını söyleyen Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilave 700 dönümlük büyüme için çalışmalara başladıklarını, ancak birçok engelle karşılaştıklarını belirterek kendilerine ayrımcılık uygulandığını kaydetti.

Nazilli'yi ikiye ayıran devlet karayolunun güney kesiminde kalan bölgenin tarım arazisi, kuzey kesimindeki kısmen dağlık alanın ise zeytin ve incir üretimi için ayrıldığını ifade eden Arslan, organize sanayi alanı için yaptıkları başvurularda Tarım İl Müdürlüğünün ipe un serdiğinden yakınarak şunları söyledi; "Yüz binlik plan 2011 yılında yapılmış, çok yeni. Kırk elli yıllık plan olarak düşünülüyor. Şu anda bir bölü yüz binlik iflas etmiş vaziyette. Yani mevcut olan araziler göz önünde bulundurularak işaretlenmemiş. Gittiğinizde içinde taşların olduğu çay kenarları dahil marjinal arazilerin hepsi tarım arazisi görünüyor. Tarım arazisi durumundaysa gittiğiniz zaman aslında İl Tarım Alanı Komisyonu var. Fakat orada bürokrasinin ipe un serme, risk almama muhabbeti var. Orada adam tarım arazisi bir şey yapamayız diyor. Zeytinlik olarak cins kadastro geçtiğinde dedesi ninesi zeytinlik olarak geçtiğinden tapuda zeytinlik vasfı varsa ona hiçbir şey yapmıyorlar. Buraların incelenmesi ve güncellenmesi lazım. Güncellenmediği zaman bizim sanayi alanında genişlememize engel"

Nazilli'nin tarıma dayalı sanayide beklediği sıçramayı gerçekleştiremediğini kaydeden Nuri Arslan, buna organize sanayide beklenen büyümenin gerçekleşmemesinin eklendiğini kaydetti. 800 dönüm olan mevcut organize sanayi alanının resmi veriler ışığında yüzde 80'inin kullanıldığını aktaran Arslan, 700 dönümlük ilave talebin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak 1500 dönümlük yatırım alanının bölgenin kalkınmasına ivme katacağını belirtti. Ancak bunun gerçekleşmesi için başta siyasal iktidar olmak üzere bürokrasinin etkin şekilde işletilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, ayrımcılığa uğradıklarını ifade etti. Nazilli ekonomisinin gelişimi için sorunun kaynağına inilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Arslan, yatırım ve istihdamın önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

(ES-MB-Y)

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