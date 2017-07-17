Ntso Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı NTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı NTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya NTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Seyit İnce gündeme dair açıklamalarda bulundu. İnce konuşmasında, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; bundan bir yıl önce ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığı, demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, bu hain girişimi, vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." Dedi.

Daha sonra söz alan NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız , "15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, "devleti" ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye" İfadelerini kullandı.

Nevşehir Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Alanı ile ilgili açıklamada bulunan Parmaksız; nihai talepler neticesinde yaklaşık 1.500.000 m2 net alan talebi bulunduğunu, bunun ise Nevşehirli yatırımcıların Ülkesine, Nevşehir'e ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na duyduğu güveni ortaya koyduğunu ifade etti. En kısa sürede talebi karşılayacak çalışmalara hız verileceğini belirten Parmaksız; alanın Nevşehir ticaretine yön verecek, NTSO'ya ise onur verecek bir çalışma olacağını ifade etti.

Son olarak Antalya Yörex (Yöresel Ürünler Fuarı) 2017'de NTSO, NTB VE ÜTSO işbirliğinde yer alınacağı ve hem bölgenin hemde bölge ürünlerinin tanıtımının yapılacağını söyledi.

Haziran Ayı gelir- gider raporları ve bütçesinin onaylandığı Meclis Toplantısı daha sonra Nevşehir ve iş adamlarının sorunlarının gündeme alındığı dilek ve temenniler kısmının ardından sona erdi.