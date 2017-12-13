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Nüfus Müdürlüğündeki Mesai Tartışması Tepkilere Yol Açtı

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Nüfus Müdürlüğündeki Mesai Tartışması Tepkilere Yol Açtı
Şanlıurfa'da mesainin bittiğini söyleyerek yaşlı bir kadının işlemini yapmadığı iddia edilen nüfus müdürlüğünde görevli memurlar ile yaşlı kadın...

Şanlıurfa'da mesainin bittiğini söyleyerek yaşlı bir kadının işlemini yapmadığı iddia edilen nüfus müdürlüğünde görevli memurlar ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyaloglar tepkilere yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye Nüfus Müdürlüğünde yaşandı. İddiaya göre, mesai saatleri içerisinde komşusunun yardımıyla işlemlerini yapmak üzere müdürlüğe gelen yaşlı kadın, saat 16.55 olmasına rağmen memurlar tarafından sistemin kapatıldığı öne sürülerek yarın gelmesi istendi. Yaşananlar, yaşlı kadının komşusu olduğu ileri sürülen kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde, merhamet dileyen yaşlı kadına bir kadın memur gülümseyerek cevap veriyor. Yaşlı kadın ve yanındakilerin tüm ısrar ve merhamet talebine rağmen görevliler ve amirleri olduğu ileri sürülen kişiler tarafından ısrarla sistemin kapalı olduğu söyleniyor.

Kurum çalışanları sistemin 17.02'de kapandığını belirtirken, görüntüleri sosyal medyada izleyen bir çok kişi diyaloglara tepki gösterdi.

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