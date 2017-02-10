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Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Da Çalışacak

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Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Da Çalışacak
Erzincan da vatandaşların nüfus müdürlüklerinden alacakları yeni kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek...

Erzincan da vatandaşların nüfus müdürlüklerinden alacakları yeni kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek isteyenlerin yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla Erzincan il ve ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonları da hizmet verecek.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bazı maddelerindeki değişikliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, nüfus hizmetleri kanununda yapılan değişiklik ile T.C Nüfus cüzdanlarının T.C Kimlik kartları ile değiştirilmesine 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm illerde başlandığını belirtti.

Buna göre il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin bakanlıkca yeniden düzenlendiğini söyleyen Vali Ali Arslantaş; yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatlerinin hafta içi saat 19.00'a kadar uzatıldığı, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlara yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sisteminin de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirildiğini söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Alo 199" hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluğa ve uzun bekleme sürelerine neden olduğuna dikkat çekerek, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığını hatırlattı.

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