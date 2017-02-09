Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik mesaisi

İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerinde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yeni kimlik kartı başvurularının hafta sonu yapılabileceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca hafta içi başvuru saatini 19.00'a kadar uzattı.

Bugüne kadar 2 milyon yeni kimlik kartı başvurusu alındı. Başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basıldı. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmazken, doğum, süre dolumu ve kaybetme gibi nedenlerle yeni kimlik kartına başvurular gerçekleştiriliyor. Yeni kimlik kartı başvuruları nedeniyle nüfus müdürlüklerinde uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin yaşandığı bilgisini paylaşan İçişleri Bakanlığı başvuru gününe hafta sonunu da ekledi. Ayrıca bu işlem için gün içerisinde mesai bitimi 2 saat daha uzatıldı.