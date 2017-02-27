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Numan Kurtulmuş bugün Samsun'da

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Numan Kurtulmuş bugün Samsun'da
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, halk oylaması öncesinde bugün Samsunlu vatandaşlarla bir araya gelecek ve Anayasa Değişikliği'nin Türkiye'ye kazanımlarını anlatacak

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, bugün öğle saatlerinde Samsun'a gelecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, "28 Şubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa Süreci" konulu panelinin açılış konuşmasını yapacak olan Kurtulmuş, panelde 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin sebeplerine dikkati çekerek, Anayasa Değişikliği'nin neden gerekli olduğuna vurgu yapacak.

SİSTEMİ VATANDAŞLA PAYLAŞACAK
Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etmesi planlanan Kurtulmuş, AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda da Anayasa Değişikliği paketine ilişkin açıklamalarda bulunacak. AK Partili Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenecek akşam yemeğinde de Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında konuşma yapacak. Kurtulmuş, kentteki programının ardından memleketi Ordu’ya geçecek.

 

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