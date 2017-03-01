Numune Hastanesinde Akşam Poliklinik Hizmeti Verilecek

Sivas Numune Hastanesinde akşam dahiliye ve çocuk hastalıklarında branşında poliklinik hizmeti verilecek.

Sivas Numune Hastanesinde akşam dahiliye ve çocuk hastalıklarında branşında poliklinik hizmeti verilecek.

Numune Hastanesi İstasyon Caddesi ek binasında akşam 16.00 ve 22.00 saatleri arasında Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları branşlarında poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Hastane Yöneticisi Op. Dr. Mahmut Aluç yaptığı açıklamada,"Bahsi geçen polikliniklerde acil servis hizmeti verilmeyecektir. Acil servis hizmetleri daha önceden planlandığı üzere erişkin acil ana binada, çocuk ve kadın-doğum acil istasyon ek binada devam edecektir. Yönetim olarak, bu hizmeti gerçekleştirmemizi sağlayan ve her türlü özveriden kaçınmayan hekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz"dedi.