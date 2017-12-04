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Nurdağı Hizmette 2018 Yılı Final Olacaktır.

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Nurdağı Hizmette 2018 Yılı Final Olacaktır.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol çalışmaları son sürat devam ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol çalışmaları son sürat devam ediyor. İlçede son olarak Şahtırhöyük Mahalle yoluna kilit taşı döşenmesine başladı.

Nurdağ Belediyesi ekipleri, Şahtırhöyük Mahallesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından mahallenin yol sorununa el attı. Ekipler, mahalle yollarına kilit taşı döşeme işlerine başladı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların bir çok noktada hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Yıldırır, "bir taraftan mahallelerimizde alt yapı çalışmaları yürütüyoruz, diğer taraftan da alt yapısı tamamlanan mahallerde sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Merkez ve kırsal ayırt etmeden yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarıyoruz. Alt ve üst yapı çalışmalarını 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2018 yılında Nurdağı ilçemiz adına ve bölge halkına yakışır bir ilçe olacak. Nur topu gibi bir ilçeye dönüştürmek istediğimiz ilçemiz, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yatırım yapmak isteyenler için de çekim merkezi haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

Yıldırır, bölgede yatırım yapmak isteyenlere de seslenerek, hızla gelişen ilçeye yatırım yapmakta geç kalınmaması konusunda uyarılarda da bulundu.

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