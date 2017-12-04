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Nurdağı’nda Milli Eğitim Personeline Protokol Kursu

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Nurdağı’nda Milli Eğitim Personeline Protokol Kursu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Milli Eğitim personeline protokol kursu verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Milli Eğitim personeline protokol kursu verildi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım kurumda çalışan 29 şef,memur ve yardımcı hizmetlilere protokol kursu verildiğini söyledi. Yıldırım, Halk Eğitim merkezi tarafından açılan ve Kaymakamlık toplantı salonunda 20-29 Kasım tarihlerinde verilen kursta protokol sıralaması ve kuralları ile ilgili önemli bilgilerin verildiğini kaydetti. İlk etapta kursa fazla ilgi olmadığını belirten Yıldırım, 29 kişinin 9 gün süren kursu tamamladığını da sözlerine ekledi.

Müdür Yıldırım, "Personelin davranışlarını gözlemledim. Personelimizin böyle bir kursa ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine kurs açılmasına karar verdik. Kursun faydasını ilk günden itibaren görmeye başladık. Eğitime katılan personel de aldıkları eğitimden memnuniyetlerini ifade ettiler. Kursiyerler basit ve uygulanabilir pek çok kural öğrendiklerini söylediler" diye konuştu.

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