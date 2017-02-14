“Nuri Demirağ Ve Havacılık” Konferansı

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı tarafından, 14 Şubat Salı günü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu'nda "Nuri Demirağ...

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı tarafından, 14 Şubat Salı günü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu'nda "Nuri Demirağ ve Havacılık" adlı konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak Yazar Caner Akkurt'un katıldığı etkinlikte Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrenciler yer aldı. "Havacılık tarihinin önemli isimlerinden ve vatansever bir birey olarak bilinen Nuri Demirağ'dan bahsetmek benim için onur verici" diyerek sözlerine başlayan Caner Akkurt, "Demirağ yaşamı boyunca hep ilginç olaylar yaşamış biri. Ben de bütün anılarını bir araya getirdiğimde, kendisinin yazılmaya değer olduğunu düşündüm ve onunla ilgili bir kitap yazdım. Nuri Demirağ, yaptıklarıyla herkese örnek olabilecek ve gelecek nesiller tarafından hayatının benimsenmesi gereken bir havacı olarak dikkat çekiyor" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Demirağ" soyadı verilmiştir"

Nuri Demirağ'ın hayatı hakkında bilgiler veren Akkurt, şunları söyledi:

"İlk yerli planörü ve paraşütü yapan Demirağ, paraşüt kumaşını bile kendisi yapmıştır. Nuri Demirağ, aynı zamanda ticari zekâsı gelişmiş ve müteahhitlikte yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının ve Türkiye'nin 10 bin kilometrelik demiryolu ağının, 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet Dönemi'nin sayılı zenginleri arasında bulunan Demirağ, hayırseverliğiyle de bilinen bir iş adamıdır. Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncesini de ilk kez gündeme getiren kişidir. Bütün bu hizmetlerinden dolayı Nuri Demirağ'a, Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Demirağ" soyadı verilmiştir."

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.