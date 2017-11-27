Nuriye Gülmen Davası Sonrası Gerginlik

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuriye Gülmen'in tutukluluk...

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuriye Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi. Karara tepki göstererek oturma eylemi yapan gruba polis müdahale etti.

Sincan'da görülen davada Nuriye Gülmen'in tutukluluk kararının devamına karar verilmesin ardından bir grup oturma eylemi yapmak istedi. Uyarılara rağmen eylemi sonlandırmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede 10 eylemci gözaltına alındı.