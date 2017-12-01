Nuriye Gülmen İle Semih Özakça Hakkında 3 Ayrı Suçtan Açılan Davada Kararını Açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen’in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" Suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verilmesine, Özak

IHAAW205502-ASA/01-12-2017 - Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, Özakça'nın ise üzerini atılı suçlardan beraatine karar verdi. 01.12.2017 20:55:02 TSI NNNN
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Nuriye Gülmen İle Semih Özakça Hakkında 3 Ayrı Suçtan Açılan Davada Kararını Açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen’in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" Suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verilmesine, Özakça’nın İse
IHAAW205502-ASA/01-12-2017 - Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi,...
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