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'Nuriye ve Semih ölüyor'

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'Nuriye ve Semih ölüyor'
CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, KHK ile işlerinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın, yayınlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğini söyledi

akcagoz1.jpgBu iki eğitimcinin, hukuksuz bir şekilde işlerinden uzaklaştırıldığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tufan Akcagöz, "Olağanüstü hal rejimi olmasa bu mümkün mü? Bu ihraçların, FETÖ ile mücadeleyle ne alakası var? Bu iki insan FETÖ'cü mü? Hak arama yolu da kapalı. Bu iki eğitimci, bu hukuksuzluğa dikkat çekmek için ölüm orucuna başladı. Ankara'da gerçekleştirdikleri eylem sona erdirildi ve 'şayet tutuklanmazlarsa yargıyı etki altına alabilecekleri' gibi garip bir gerekçeyle tutuklandılar. Cezaevinde, açlık grevine devam ediyorlar. Vücut fonksiyonlarının zayıfladığını, ölüme doğru bir adım daha yaklaştıklarını görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE, ADALETİ TESİS ETMEK ZORUNDA
Olağanüstü Hal rejiminin, büyük bir mağduriyet doğurduğunu kaydeden Akcagöz, "Açlık grevini ortadan kaldırmak için, işe iade süreci çabuklaştırılmalıdır. Hukuksuzluğa son verilmelidir. Bir insan, hayatıyla ilgili ve yaşamını sona erdirecek bir eylemi kolay kolay göze almaz. İnsan kolayca kendisini ölümün kucağına bırakmaz. Bunun için, bu iki eğitimci başta olmak üzere, bu sürecin yarattığı mağduriyetler derhal ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye, hukukun egemen olduğu bir ülke olacaksa, adaleti tesis etmek zorundadır. Bunun için de, vatandaşın haklı mağduriyet taleplerine kulak vermek zorundadır. İşe, durdurulmazsa sonu ölüme varacak bir eylem yaparak hukuksuzluğa dikkat çekmek isteyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile başlanmalı, işlerine ve görevlerine iade edilmelidirler. 130 gündür açlık grevindeler ve vücutları buna ne kadar dayanır bilinmez. Devlet, ölürlerse ölsünler diye bakamaz. Söz konusu olan, mağdur olan iki insanın hayatıdır. Onlar ölürse, vicdanlarda açacağı yarayı tarif etmek mümkün değildir" diye konuştu.

Özkan ŞENGÜN

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