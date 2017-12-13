Nurten öğretmene büyük onur

Ayvacık Anaokulu Müdürü Akkuş, uluslararası bir vakıf tarafından 'dünyadaki en iyi 50 öğretmen' arasına seçildi.

Ayvacık Anaokulu Müdürü Akkuş, uluslararası bir vakıf tarafından 'dünyadaki en iyi 50 öğretmen' arasına seçildi. Ülke genelinde uygulanan iki projesi sayesinde birçok ödülün de sahibi olan Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi

Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık İlçesi'nde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, son olarak yaptığı başvuru sonucunda uluslararası bir başarı elde etti.

33 yaşındaki Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. İlk 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş, vakfın internet üzerinden yaptığı duyuruda ismini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Akkuş, başlattığı 'Baba bana bir masal anlat' projesi, Türkiye geneline yayılıp, 8 yıl sonunda 45 ilde uygulanır hale gelmişti. Ayrıca Nurten Akkuş, 'Oyuncak Kumbarası' projesi ile köylerdeki anaokulları için oyuncak toplama çalışması yapmış, bu proje ile de birçok ödül kazanmıştı. DHA / SAMSUN