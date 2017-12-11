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Nusaybin Kırsalındaki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

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Nusaybin Kırsalındaki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsalında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsalında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal mahallelerinde faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 10 Aralık Pazar günü saat 05.00 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçesi bağlı olan Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilimiz Nusaybin ilçesi bağlı olan Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 Aralık Pazar günü saat 19.30 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

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