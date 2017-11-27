Nusaybin Üzümle Anılacak

Mardin'in Nusaybin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Nusaybin Ticaret Borsası tarafından yapılan istişare toplantısında ilçenin coğrafi...

Mardin'in Nusaybin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Nusaybin Ticaret Borsası tarafından yapılan istişare toplantısında ilçenin coğrafi işaret alabilecek potansiyele sahip ürünleri belirledi. Nusaybin nektarını (Terraki) ve Nusaybin Şapırze Üzümü'nün coğrafi işaretlerde yer alması için çalışma başlatan yetkililer, Nusaybin'in kalkınması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Nusaybin'de bir pamuk ve yağ fabrikasında yapılan Nusaybin Ticaret Borsası meclis toplantısında coğrafi işaretlerin önemine dikkat çeken Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş, "Coğrafi işaretler, bir ürünün hangi yöreye ait olduğunu, nasıl yetiştiğini ya da nasıl yapıldığını ve nasıl sunulması gerektiğine kadar tüm ayrıntılarıyla belirtmektedir. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürünlere sahip çıktığımızda sadece ekonomik veya kırsal kalkınmaya yönelik bir çaba göstermiş olmuyoruz aynı zamanda kendi değerlerimizi de korumuş oluyoruz" dedi.

Necdet, ürün özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nusaybin Nektarı (Terraki), şeftaliye benzetilmekte olup tüysüz bir yapıya sahiptir. Kürtçede "Terraki" olarak adlandırılmaktadır. Yuvarlak ve orta boyutta olmasının yanında tatlı bir mevye türüdür. Nusaybin'in her bölgesinde yetiştirilmektedir. Nusaybin'de "Şapırze" olarak adlandırılan üzüm çeşidi yöre insanı tarafından çok sevilmektedir. Bu üzüm çeşidi tane yapısı olarak hafif iri uzundur. Renk olarak sarı olup hafif pembe yanak oluşturmaktadır. Tadı mayhoş olup genelde sofralık olarak tüketilmektedir. Nusaybin'de özellikle Kalecik, Gürün ve Beyazsu olarak adlandırılan bölgede yetiştirilmektedir."