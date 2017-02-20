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Nusaybin’de Bir Terörist Daha Öldürüldü

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Nusaybin’de Bir Terörist Daha Öldürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir PKK'lı terörist daha öldürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir PKK'lı terörist daha öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın "Ömeryan" olarak adlandırdığı Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri kırsalında 11 Şubat'ta başlayan geniş kapsamlı müşterek birlik operasyonu devam ediyor. Operasyon çerçevesinde öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşılaşmıştı. Teröristlerin güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada bir terörist ölü, bir terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Aynı bölgede akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada, bir terörist daha öldürüldü.

Koruköy Mahallesi'nde önceki gün de aralarında terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlularından "Behzat" kod adlı teröristin de bulunduğu 2 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Bölgedeki operasyon, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak gerçekleştiriliyor. Operasyon devam ediyor.

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