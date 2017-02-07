Nusaybin’deki 2 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesi Çalıköy ve Kuyular mahalleleri mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon nedeniyle dün saat 16.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Bölgedeki sokağa çıkma yasağı, operasyonun sona ermesiyle birlikte bugün saat 17.00'da kaldırılmıştır" denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.