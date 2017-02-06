  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

'O formaya aşığım'

»
'O formaya aşığım'
Samsunspor’un eski futbolcularından Hayri Ülgen, TRT Spor ekranlardan Kırmızı-Beyazlı takıma övgüler yağdırdı. Teknik Direktör Osman Özköylü’yü de uyaran Ülgen, "Kendini kontrol etmeli ve mutlaka kulübede kalmalı" dedi

Samsunspor’da 1978-1979 sezonunda forma giyen eski futbolculardan Hayri Ülgen, TRT Spor’da Ahmet Onur Kılıç’ın sunduğu ‘Süper Lig Yolunda’ programında Kırmızı-Beyazlı takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Samsunspor’a övgüler yağdırdığı yorumunda Hayri Ülgen, "Ben Samsun’u ve Samsunspor’u çok yakın bilirim. Orada futbol oynamış biri olarak Samsunspor, Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birisidir. Taraftarı Türkiye’nin sayılı taraftar topluluklarından. Bir takım sıkıntılar yaşadılar. Ama ben Samsunspor’un kısa sürede toparlanarak, eski günlerine yeniden döneceğine inanıyorum. Samsun bir futbol şehri" diye konuştu.

hayri-ulgenn-(1).jpgTUTU VE YÖNETİMİNİ KUTLADI
Kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara da değinen Hayri Ülgen, "Yönetimi bu anlamda tebrik etmek gerekir. Hem transfer tahtasını açıp, hem de ihtiyaca uygun 13 transfer yapmaları gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu yaptıkları için kendilerini kutluyorum. Samsunspor iyi bir kadro kurdu. Tecrübeli ve iyi bir teknik adama sahip. Bu sezonu tamamladıktan sonra gelecek yıl Samsunspor’un daha büyük bir hedefe oynayacağına inanıyorum" dedi.

OSMAN HOCA'YI UYARDI
Osman Özköylü’ye de uyarılarda bulunan Samsunspor’un eski futbolcusu Hayri Ülgen, "Osman hoca, benim beğendiği ve takdir ettiğim bir teknik adam. Zaman zaman onunda hataları oluyor elbette. Samsun taraftarı da kendisine büyük destek veriyor. Bu taraftar, her teknik adamı maç öncesi tribüne çağırmaz. Onu çağırdıklarına göre Osman Özköylü’ye ne kadar saygı duyduklarını gösteriyor. Ben Osman hocadan eski agresif tavırlarını bir kenara bırakıp kulübe kalmasını istiyorum. Çünkü takımın ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

hayri-ulgenn-(2).jpgSAMSUNSPOR HAK ETTİĞİ 
YERE GELECEKTİR
Samsunspor formasına aşık olduğunu ifade eden Hayri Ülgen, "Geçmişte bu takımın formasını giydiğim için çok mutluyum. Ben o formaya aşık bir insanım. Samsunspor’un daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyorum. İnanıyorum ki, kısa sürede Samsunspor hak ettiği yerlere gelecektir. Çünkü Samsun şehri Türk futbolu için önemli bir yer" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘YERE DAHA SAĞLAM BASACAKLAR’06 Şubat 2017 Pazartesi 18:35
  • Kapaklılı iş adamları 'bilet' desteği verdi06 Şubat 2017 Pazartesi 18:19
  • Sulak Alanlar Günü için pedal çevirdiler06 Şubat 2017 Pazartesi 18:02
  • SAMGİAD'TAN FUTBOL AKŞAMLARI06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • DÜŞÜNDÜREN PROVA: 4-006 Şubat 2017 Pazartesi 04:30
  • İYİ BİR ŞANS OLDU06 Şubat 2017 Pazartesi 04:11
  • BÜTÜN OYUNCULAR FORMA GİYDİ06 Şubat 2017 Pazartesi 04:00
  • LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ05 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • ASTAŞ ailesine '1000 bilet'05 Şubat 2017 Pazar 19:40
  • GENÇLİK SPOR EVİNDE MAĞLUP05 Şubat 2017 Pazar 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti