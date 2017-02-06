'O formaya aşığım'

Samsunspor’un eski futbolcularından Hayri Ülgen, TRT Spor ekranlardan Kırmızı-Beyazlı takıma övgüler yağdırdı. Teknik Direktör Osman Özköylü’yü de uyaran Ülgen, "Kendini kontrol etmeli ve mutlaka kulübede kalmalı" dedi

Samsunspor’da 1978-1979 sezonunda forma giyen eski futbolculardan Hayri Ülgen, TRT Spor’da Ahmet Onur Kılıç’ın sunduğu ‘Süper Lig Yolunda’ programında Kırmızı-Beyazlı takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Samsunspor’a övgüler yağdırdığı yorumunda Hayri Ülgen, "Ben Samsun’u ve Samsunspor’u çok yakın bilirim. Orada futbol oynamış biri olarak Samsunspor, Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birisidir. Taraftarı Türkiye’nin sayılı taraftar topluluklarından. Bir takım sıkıntılar yaşadılar. Ama ben Samsunspor’un kısa sürede toparlanarak, eski günlerine yeniden döneceğine inanıyorum. Samsun bir futbol şehri" diye konuştu.

TUTU VE YÖNETİMİNİ KUTLADI

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara da değinen Hayri Ülgen, "Yönetimi bu anlamda tebrik etmek gerekir. Hem transfer tahtasını açıp, hem de ihtiyaca uygun 13 transfer yapmaları gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu yaptıkları için kendilerini kutluyorum. Samsunspor iyi bir kadro kurdu. Tecrübeli ve iyi bir teknik adama sahip. Bu sezonu tamamladıktan sonra gelecek yıl Samsunspor’un daha büyük bir hedefe oynayacağına inanıyorum" dedi.

OSMAN HOCA'YI UYARDI

Osman Özköylü’ye de uyarılarda bulunan Samsunspor’un eski futbolcusu Hayri Ülgen, "Osman hoca, benim beğendiği ve takdir ettiğim bir teknik adam. Zaman zaman onunda hataları oluyor elbette. Samsun taraftarı da kendisine büyük destek veriyor. Bu taraftar, her teknik adamı maç öncesi tribüne çağırmaz. Onu çağırdıklarına göre Osman Özköylü’ye ne kadar saygı duyduklarını gösteriyor. Ben Osman hocadan eski agresif tavırlarını bir kenara bırakıp kulübe kalmasını istiyorum. Çünkü takımın ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR HAK ETTİĞİ

YERE GELECEKTİR

Samsunspor formasına aşık olduğunu ifade eden Hayri Ülgen, "Geçmişte bu takımın formasını giydiğim için çok mutluyum. Ben o formaya aşık bir insanım. Samsunspor’un daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyorum. İnanıyorum ki, kısa sürede Samsunspor hak ettiği yerlere gelecektir. Çünkü Samsun şehri Türk futbolu için önemli bir yer" dedi.