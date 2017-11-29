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O İle 5'nci deprem gözlem istasyonu kuruldu

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O İle 5'nci deprem gözlem istasyonu kuruldu
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nca yürütülmekte olan Ulusal Sismolojik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi kapsamında, ülke genelinde 255 geniş bant ve 658 ivme-ölçer olmak üzere toplam 913 Deprem Gözlem İstasyonu'nun çalıştırıldığı kaydedildi.

Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğü'nce de yapılan açıklamada Deprem Gözlem İstasyonu'nun tamamlandığı bildirildi. AFAD yetkililerin yaptığı bilgilendirmede, "USAG Projesi kapsamında 2017 yılında Kırıkkale İli Keskin İlçesi Cabatobası Köyü Ada mevki civarına kurulması planlanan genişbant deprem gözlem istasyonunun kurulumu tamamlanmıştır. Bu son istasyonla birlikte Kırıkkale'de toplam 5 adet (3 ivme ölçer-2 geniş bant) Deprem Gözlem İstasyonu bulunmaktadır" denildi.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP
Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Çeşitli iletişim araçları (uydu, ADSL, GSM) kullanılarak, deprem gözlem istasyonlarından gelen gerçek zamanlı verilerle, ülkemiz ve çevresinin deprem aktivitesi 7gün / 24saat esasına göre sürekli izlenmekte, veriler kaydedilip, değerlendirmektedir. Ayrıca deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar, deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak AFAD Başkanlığımıza aktarmakta ve meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece AFAD tarafından duyurulmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi www.afad.gov.tr ve www.deprem.gov.tr'de yer almaktadır." İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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