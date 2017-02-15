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O Paylaşımların Sahibi, Emekli Astsubay Çıktı

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O Paylaşımların Sahibi, Emekli Astsubay Çıktı
Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden birçok kişiyi paralel yapıyla ilişkilendirilerek paylaşımlarda bulunan emekli astsubay gözaltına alındı.

Sakarya'da sosyal medya hesabı üzerinden birçok kişiyi paralel yapıyla ilişkilendirilerek paylaşımlarda bulunan emekli astsubay gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden aralarında valiler, bürokratlar, siyasiler, siviller ve çok sayıda kişiyi paralel yapı ile ilişkilendirilerek paylaşımlarda bulunan ve "Paralel Yapı Deşifre" hesabını yöneten emekli astsubay Murat D.'yi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri teknik takibe aldı. Uzun takip sonucu polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alınan Murat D. Sakarya'ya getirildi. Murat D. ile birlikte eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Murat D.'nin sosyal medya hesabı olan Twitter'ı 23 Şubat 2016 tarihinde oluşturduğu ve bu zamana kadar 7 bin 500 paylaşım yaptığı tespit edildi. Yaptığı paylaşımlarda birçok kişiyi paralel yapı ile ilişkilendirdiği öğrenildi.

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